Concerto di Natale gratis in Duomo

Venerdì 20 dicembre si tiene in Duomo il classico concerto di Natale. Come ogni anno, infatti, la Veneranda Fabbrica e il comune di Milano regalano l'emozionante spettacolo musicale ai cittadini proprio durante le festività.

Quest'anno nella cattedrale saranno eseguiti alcuni brani di una delle più famose composizioni sacre che racconta la storia della nascita di Gesù secondo gli evangelisti Luca e Matteo, L'Oratorio di Natale BWV 248 di Johan Sebastian Bach.

L'opera, interpretata dall'Ensemble strumentale e vocale laBarocca e diretta dal Maestro Ruben Jais, è stata composta da Bach nel 1734 proprio in occasione delle festività natalizie a Lipsia ed era divisa in 6 parti che venivano eseguite in più giornate da Natale fino all'Epifania.

Il concerto, a ingresso libero, inizierà alle 19.30.