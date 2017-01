Il 13 gennaio grande concerto in Duomo, gratis

Venerdì 13 gennaio nella Cattedrale del Duomo di Milano si terrà un concerto gratuito con i Solisti Veneti, Futurorchestra e "I Polli(ci)ni".

L'evento, inizialmente previsto per il 20 dicembre scorso, era stato sospeso in segno di rispetto per il decesso dell'uomo precipitato dalle Terrazze del Duomo nel corso della stessa giornata. Aperto a tutta la cittadinanza, il concerto riproposto il 13 gennaio, avrà come protagonisti I Soliti Veneti, diretti dal maestro Claudio Scimone, che si esibirà poi insieme a Futurorchestra (l'ensemble dei giovani musicisti del Sistema Orchestre e Cori Giovanili in Lombardia) e “Polli(ci)ni” ( i musicisti dai 7 ai 15 anni del Conservatorio “Pollini” di Padova).

La tradizione rappresentata dalla storica formazione Soliti Veneti sarà pertanto affiancata dalle nuove generazioni di artisti grazie alla presenza di Futurorchestra e "I Polli(ci)ni". Sodalizio che rappresenterà simbolicamente un messaggio di apertura e dinamismo nella Milano contemporanea.

In scaletta tre concerti barocchi di Antonio Vivaldi e la Sinfonia n.40 in sol minore K550 di Wolfgang Amadeus Mozart. Ingresso libero fino a esaurimento posti a partire dalle 18:45. Gli organizzatori ricordano che per facilitare i controlli di sicurezza ai varchi di accesso gli spettatori sono invitati ad essere collaborativi, svuotando le tasche da oggetti metallici e aprendo le borse. L'accesso in Cattedrale con caschi, oggetti di vetro e valigie è vietato. Sconsigliato portare borse voluminose.