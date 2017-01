Concerto gratis in Duomo il 13 gennaio

Il tradizionale concerto di Natale in Duomo si terrà venerdì 13 gennaio alle 19.30. L’appuntamento, uno dei grandi classici del Natale meneghino, era inizialmente previsto per il 20 dicembre ma era poi stato annullato per la morte - lo stesso giorno - di un uomo caduto dalle Terrazze del Duomo.

Nel concerto, spiega in una nota il Comune di Milano, si fonderanno “passato e presente, tradizione e futuro, memoria e contemporaneità”, il tutto “nel segno di un monumento che ha attraversato lo scorrere dei secoli per essere punto di riferimento di una comunità e simbolo di Milano nel mondo”.

“Come augurio per l’anno appena iniziato, l’appuntamento - prosegue Palazzo Marino - vedrà protagonisti l’ensemble I Solisti Veneti, sotto la direzione dello storico fondatore, maestro Claudio Scimone, che si esibirà insieme a FuturOrchestra, composta dai giovani musicisti del Sistema Orchestre e Cori Giovanili in Lombardia e con i Polli(ci)ni, i giovanissimi del Conservatorio Pollini di Padova”.

“La sinergia di realtà musicali così vivaci e complementari porterà in Duomo un’inedita e significativa alleanza tra una prestigiosa tradizione e il promettente impegno delle nuove generazioni, con un messaggio di apertura che, con impatto emozionante, riflette il dinamismo culturale e sociale della Milano odierna”.

L’ingresso al concerto in Duomo, libero fino ad esaurimento posti, sarà consentito a partire dalle ore 18.45.

È lo stesso Comune, poi, a chiedere collaborazione ai cittadini. “Al fine di agevolare i controlli delle autorità di pubblica Sicurezza ai varchi di accesso - ricorda la nota - si invitano gli spettatori ad essere collaborativi con le stesse, svuotando le tasche da oggetti metallici e aprendo le borse. Si informa che non è possibile accedere in Cattedrale con caschi, oggetti di vetro e valigie”.