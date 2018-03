Emiliana Torrini & The Colorist: il 12 luglio in concerto ai Giardini della Triennale

Emiliana Torrini & The Colorist suoneranno in concerto ai Giardini della Triennale giovedì 12 luglio, in occasione di Trip Festival.

Attiva sulla scena musicale dal '94, la cantante islandese con madre italiana ha militato per un ventennio nel gruppo GusGus, ha pubblicato quattro album e ha scritto, interpretato e prodotto brani per artisti quali Kylie Minogue e Thievery Corporation. Torrini ha inoltre partecipato alla creazione della colonna sonora de Il Signore degli Anelli: Le Due Torri, oltre ad aver dato vita alla hit Jungle Drum.

The Colorist Orchestra è il progetto nato in Belgio nel 2013, con l'intento di reinterpretare, "dando colore", il repertorio di musicisti di ogni genere. Dalla collaborazione tra la Torrini e la formazione è nato un album con nove canzoni dell'artista e due inediti. I biglietti per lo spettacolo del 12 luglio sono disponibili sui circuiti principali.