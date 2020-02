Eric Clapton in un concerto imperdibile a Milano. Dove acquistare i biglietti

Sabato 6 giugno il grande Eric Cplaton arriva al Mediolanum Forum di Assago con un mega concerto imperdibile. L'artista sarà accompagnato da una superlativa band di musicisti, compresi i compagni di una vita: Nathan East (basso), Paul Carrack (tastiete), Chris Stainton (tastiere), Doyle Bramhall II (chitarra), Sharon White and Katie Kissoon (coriste). Il tour di Clapton attraverserà 12 città in Europa e 3 in Russia.

Eric Clapton

L'artista sale alla ribalta negli anni '70 con la cover fortunata di "I shot the sheriff", un reggae di Bob Marley. L'artista prosegue la sua carriera con i singoli fortunati come "Willie and the '80". Nel 1985 Clapton inizia una lunga tournée europea e americana. Qualche anno dopo Clapton pubblica "Journeyman", in cui intervengono altri musicisti di fama come George Harrison, Phil Collins, Chaka Khan e Robert Cray.

Un ulteriore successo Clapton lo segna con "Unplugged" - pubblicato alla fine del 1992 - che vince sei Grammy Awards e vende in tutto il mondo 14 milioni di copie. Nel 1995 esce il nuovo album "From the Cradle". Escono poi un paio di raccolte fino al 2004 quando esce Me and Mr. Johnson, in cui vengono rivisitate le canzoni del bluesman Robert Johnson. Il 2005 si chiude con una doppia pubblicazione: l’album di studio BACK HOME e il disco live tratto dalla reunion dei Cream, svoltasi a maggio 2005 alla Royal Albert Hall di Londra.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto del 6 giugno on-line.

Credit Ph. George Chin