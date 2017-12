Eugenio Finardi in concerto: il 12 e 13 gennaio al Blue Note

Venerdì 12 e sabato 13 gennaio Eugenio Finardi si esibisce al Blue Note con suo nuovo show Finardimente.

Il più recente progetto di Finardi "scava ancora di più nel senso profondo delle canzoni e nel motivo per cui l’unione tra l’Assoluto della Musica e L’Assolutamente Soggettivo delle Parole riesce a creare emozioni condivise, che superano in intensità la somma dei singoli fattori", come scrivono gli organizzatori.

Finardimente deriva da due lavori di Finardi: 40 anni di musica ribelle, con i brani più celebri di 40 anni di carriera; e la recente realizzazione di un musical ispirato alla sua vita.

In scaletta le canzoni più note di 40 anni di carriera -da Giai Phong a Scimmia, da Non è nel cuore a La CIA ci spia, da Extraterrestre a Le ragazze di Osaka- insieme a chicche inedite quali Il Vecchio Sul Ponte e Shamandura.

Sul palco insieme a Finardi, la violoncellista Federica Finardi Goldberg e il gruppo che lo affianca da sei anni: il chitarrista Giovanni Maggiore, il batterista Claudio Arfinengo e il bassista Marco Lamagna.