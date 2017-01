Concerto per Faber con l'orchestrina del suonatore Jones

Circolo METROMONDO organizza un Evento di Omaggio a Fabrizio De Andrè in occasione del 17° anniversario della sua morte Apertura alle 20.30 Alle 21.15 Concerto del gruppo Renato Franchi e l' Orchestrina del Suonatore Jones con esibizione di Sofia Verco e Sara Ti in danze gitane - e non solo - e cantata conclusiva collettiva. Introduce Roberto Cernigoj collaboratore del blog . Ospite sul palco Walter Pistarini, autore di vari libri su De Andrè e webmaster del sito , con parole, storie e racconti dentro le canzoni di Faber.