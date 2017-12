Concerto di Fabrizio Bosso Quartet: il 6 gennaio al Blue Note

Sabato 6 gennaio Fabrizio Bosso Quartet suonerà per il pubblico del Blue Note.

La formazione presenterà il suo ultimo lavoro Merry Christmas Baby, combinazione tra il peculiare sound del Quartet e le note swing e le improvvisazioni del cantante Walter Ricci, che diviene vero e proprio "quinto elemento" del gruppo.

In scaletta undici brani natalizi selezionati da trombettista Bosso, quali Silent Night, Let it Snow e la meno nota Grown Up Christmas List.