Ferragosto 2019: in Castello concerto gratuito con incredibili proiezioni in videomapping

In programma all'Estate Sforzesca un concerto "pirotecnico". Videoproiezioni in tempo reale dello Studio Antimateria accompagnate dall'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, che eseguirà celebri pagine sinfoniche per festeggiare tutti insieme il Ferragosto. L'ingresso è libero.

La musica

Igor Stravinskij Fuochi d’artificio

Igor Stravinskij L'Uccello di Fuoco, Suite

Georg Friedrich Händel Musica per i reali fuochi d'artificio

Petr Il'ič Čajkovskij Ouverture 1812