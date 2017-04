Sabato 22 aprile al Carcano concerto benefico della Filarmonica Gioachino Rossini

Al Teatro Carcano sabato 22 aprile si terrrà Rossini in Viaggio, lo spettacolo benefico della Filarmonica Gioachino Rossini.

La formazione, diretta da Donato Renzetti, interpreterà musiche di Rossini, Bach-Respighi e Rossini-Respighi, con l'ausilio della soprano Silvia Colombini e della voce recitante Antonio Olivieri. A fianco del ricco programma musicale, la lettura della corrispondenza che Rossini intrattenne a proposito delle proprie Sinfonie e della loro esecuzione.

Il concerto è organizzato in collaborazione con Debra Italia Onlus, un’associazione non a scopo di lucro che dal 1990 si occupa di Epidermolisi Bollosa (EB), una malattia genetica rara e cronica per la quale a oggi non esiste alcuna cura e che in Italia colpisce un bambino su 82.000.