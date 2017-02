Concerto la finestra sulla Lituania

La violinista Dalia Dėdinskaitė (Lituania / Austria), il violoncellista Gleb Pyšniak (Lituania / Austria) ed il pianista Gintaras Januševičius (Lituania / Germania), sono tra gli artisti lituani residenti ed operanti all'estero, che si sono uniti per un'iniziativa comune, quella di scoprire le opere più belle dei compositori classici lituani ed inserirli in un unico album. "La Finestra sulla Lituania" è una raccolta di gioielli della musica classica lituana, che comprende più di cento anni d' ispirazione, energia creativa e benedizione musicale. Il tour prevede spettacoli in Slovenia, Austria, Israele, Croazia, Svezia, Ucraina ed altri paesi. "La Finestra sulla Lituania" Opere cameristiche lituane selezionate per il violino, violoncello e pianoforte Dalia Dėdinskaitė (violino) Gleb Pyšniak (violoncello) Gintaras Januševičius (pianoforte) Programma del concerto: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Tre Preludi (Trio per pianoforte, violino e violoncello, arr. N. Galiamova) Loreta Narvilaitė "Vedi il mare in lontananza" (2015) - composto apposta per il progetto Anatolijus Šenderovas "Canzone e Ballo" (2008) Stasys Vainiūnas Trio per pianoforte, violino e violoncello (1945)