Flo in concerto: il 13 gennaio da Mare Culturale Urbano

Flo si esibirà in concerto da Mare Culturale Urbano sabato 13 gennaio alle 21:30.

Floriana Cangiano, in arte Flo, è un'artista italiana nota per il suo eclettismo; oltre a essere cantautrice, infatti, è anche attrice di teatro. Nel corso della sua carriera ha collaborato con musicisti quali Stefano Bollani e Paolo Fresu, ed è stata diretta da registi come Alfredo Arias e Mimmo Borrelli. Il debutto di Flo risale al 2014, anno in cui pubblica il suo primo disco D'Amore e di altre cose irreversibili, che ha ricevuto diversi premi. Nel 2016 esce invece Il mese del rosario, secondo lavoro della cantante che ne sancisce la notorietà sulla scena europea.

Sul palco, insieme alla cantautrice: Marcello Giannini, alla chitarra; Marco di Palo, al violoncello; e Michele Maione, alle percussioni.