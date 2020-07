Un concerto emozionante di Francesca Michielin in arrivo all'Idroscalo: orari e biglietti

31 luglio, Nago -Torbole (TN) @Parco Pavese | 12 agosto, Bitonto (BA) @Luce Music Festival

14 agosto, Civitavecchia @La vecchia estate | 27 agosto, Milano (Idroscalo) @Cuori Impavidi



11 settembre - Acciairoli (SA) @Viviamocilento



Spazi Sonori, il nuovo viaggio live di Francesca Michielin per l’estate 2020 prodotto da Vivo Concerti si arricchisce di cinque nuovi speciali appuntamenti: un segnale forte, ancora una volta a dimostrazione che la musica non si ferma. Sono tante le nuove date che vedranno la cantautrice e polistrumentista protagonista dei palchi allestiti in alcune tra le più particolari location del nostro Paese, in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni governative. Oltre all’appuntamento già annunciato del 27 agosto al festival Cuori Impavidi all’Idroscalo di Milano,

Francesca Michielin sarà il 31 luglio nel Parco Pavese di Nago-Torbole (TN), il 12 agosto a Bitonto (BA), nel Parco Naturale Lama Balice per

il Luce Music Festival, il 14 agosto a Civitavecchia in Piazza della Vita all’interno della rassegna La vecchia estate e l’11 settembre ad Acciairoli (SA), nella suggestiva Arena del Mare all’interno del festival Viviamocilento. Oltre alla partecipazione ad iniziative importanti come Heroes - Il futuro inizia adesso, il live a sostegno dei lavoratori della musica che il 6 settembre vedrà salire sul palco dell’Arena di Verona i grandi nomi della musica italiana, il calendario di Francesca Michielin si arricchirà presto di nuovi appuntamenti.

Fin da subito portavoce della necessità di trovare un modo alternativo di far vivere la musica in questi tempi complicati, con Spazi Sonori Francesca Michielin si prepara a coinvolgere tutto il suo pubblico da nord a sud, con un set originale e arrangiamenti inediti, creati appositamente da lei attorno alle sonorità dei brani scelti. Sul palco con la cantautrice, il polistrumentista Francesco Arcuri ed Ernesto Lopez alle percussioni: un live di oltre un’ora con atmosfere electro-pop ma anche strutture melodiche dal sapore orchestrale, rock urban dalle mille sfaccettature multiculturali, ma anche drumpad e synth, per una scaletta unica che racconta la storia musicale di Francesca, dalle

canzoni più famose della sua carriera ai più recenti singoli dell’ultimo album FEAT (STATO DI NATURA), l’unico pubblicato coraggiosamente a inizio lockdown.

Nel frattempo continua a crescere l’attesa per la grande Festa live prodotta da Vivo Concerti il 6 giugno 2021 a Carroponte (Sesto San Giovanni, MI), inizialmente prevista a settembre di quest’anno e posticipata per rispetto delle normative.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.