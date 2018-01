Concerto di Francesca Michielin: il 17 marzo al Fabrique

Francesca Michielin si esibirà per il pubblico del Fabrique sabato 17 marzo, in occasione del tour di presentazione del suo nuovo singolo Io non abito al mare, che anticipa l'uscita del suo prossimo album.

Classe '95, la cantautrice veneta Francesca Michielin è divenuta nota al grande pubblico dopo aver vinto la quinta edizione del talent show X Factor. Attiva musicalmente dal 2001, Michielin ha all'attivo tre dischi e ha ricevuto diversi riconoscimenti, quali Premio Videoclip Italiano, Wind Music Awards e Premio Lunezia

La cantautrice, dopo il successo di Vulcano, sarà in tour con il nuovo brano realizzato in collaborazione con Calcutta Io non abito al mare, toccando, oltre a Milano: Torino, Brescia, Bologna, Trento, Roncade (TV), Catania, Perugia, Maglie (LE), Modugno (BA), Roma, Napoli e Firenze.