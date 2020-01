Concerto di Gazzelle al Mediolanum Forum: orari e biglietti

Sabato 18 gennaio Gazzelle arriva a Milano in un concerto imperdibile al Mediolanum Forum.

L’inarrestabile artista romano, cantautore di punta del panorama musicale italiano contemporaneo, è pronto a tornare live da gennaio 2020 con il "Post Punk Tour", durante il quale calcherà i palchi dei principali palazzetti italiani. La tournée, prodotta e distribuita da Vivo Concerti, vedrà l’artista protagonista a Firenze (15 gennaio 2020 al Nelson Mandela Forum), Milano (18 gennaio al Mediolanum Forum di Assago), Catania (24 gennaio al PalaCatania), Roma (sold out, 28 gennaio al Palazzo dello Sport) passando poi per Bari (5 febbraio al PalaFlorio) e Napoli (8 febbraio al Palapartenope) prima di far ritorno nella sua città d’origine il 9 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma.

