Concerto di George Ezra: il 26 ottobre al Fabrique

George Ezra si esibirà per il pubblico del Fabrique il 26 ottobre 2018, unica data italiana del tour europeo di supporto a Staying At Tamara’s, l'album la cui uscita, prevista il prossimo 23 marzo, è stata preceduta dalla pubblicazione del singolo Hold My Girl.

Classe '93, il cantautore britannico debutta sulla scena musicale nel 2011, pubblicando su YouTube i brani Angry hill e Broken. Nel 2013 il suo brano Budapest viene trasmesso in radio, diventando una hit da triplo Platino in Italia, da Oro in Belgio e ricevendo una candidatura al Brit Pop Awards in Gran Bretagna. Nel 2014 è uscito l'album d'esordio di Ezra Wanted on Voyage.

I biglietti per il concerto del Fabrique saranno in vendita sui circuiti principali e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 10 di venerdì 16 marzo. La prevendita riservata agli iscritti My Live Nation partità invece alle 10 di giovedì 15 marzo.