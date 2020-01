Concerto di Ghali: biglietti in vendita dal 20 gennaio

Ghali in concerto a Milano, la sua città. Accadrà venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio al Fabrique. I biglietti per le tre date sono in vendita sui principali circuiti dal 20 gennaio.

L'artista inaugura il 2020 con l’uscita oggi di Boogieman, il nuovo singolo feat. Salmo, prodotto da Zef e Mace e primo estratto di Dna, il nuovo attesissimo album in uscita il 20 febbraio, che verrà presentato durante gli spettacoli in programma al Fabrique. Ad aspettare il pubblico, scrivono gli organizzatori, "uno show speciale ed esclusivo".

“Ho viaggiato tanto in questi ultimi anni - ha dichiarato il rapper -. Ho suonato su palchi importanti in diversi stati davanti a decine di migliaia di persone. Eppure nulla è come tornare a casa e sentire il calore della mia gente, dei fan più accaniti. La voglio il più vicina possibile al Fabrique, a Milano, a casa mia.”

I biglietti

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation dalle ore 11 di venerdì 17 gennaio su www.livenation.it. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10 di lunedì 20 gennaio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.