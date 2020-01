Un nuovo concerto di Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo. Orari e biglietti.

Lunedì 20 gennaio Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo arrivano a Milano in un nuovo concerto al Mediolanum Forum. I due artisti, nonchè simboli nazionali della canzone napoletana, si alterneranno sul palco ripercorrendo i loro più grandi successi.

Il concerto

Intitolato Figli di un re minore, il concerto è all’insegna dalla complicità e di inediti duetti. Ad accompagnare Gigi D’Alessio e Nino D'Angelo una band formata dai musicisti di entrambi, insieme alla vocalist Milly Ascolese.

Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio, all'anagrafe Luigi D'Alessio, è uno dei cantautori napoletani più celebri in Italia. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 26 milioni di dischi, e ottenuto 3 dischi di diamante e oltre 100 dischi di platino.

L'artista è l'unico cantante italiano insieme a Domenico Modugno ad essersi classificato primo nella classifica Billboard "World Chart Usa".

Nino D'Angelo

Nino D'Angelo, all'anagrafe Gaetano D'Angelo è cantautore, attore e sceneggiatore. Dal 2006 al 2010 è stato il direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli; nel settembre del 2006 lavora sul set del film per il cinema dal titolo Una notte per la regia di Toni D'Angelo. L'8 luglio 2008 ha partecipato al concerto per festeggiare i 30 anni di carriera di Pino Daniele, con cui ha cantato "Napule è" (insieme ad altri artisti come Giorgia, Irene Grandi, Gigi D'Alessio e tanti altri).

Biglietti

I biglietti per il concerto sono disponibili on-line.