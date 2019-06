Una serata musicale gratuita a Cantina Urbana giovedì 20 giugno

A Cantina Urbana, sul Naviglio Pavese, prosegue il ciclo di serate a cadenza settimanale "Musica Urbana", organizzate in collaborazione con Officine Balena e dedicate al panorama indie italiano. Protagonisti della settima data in calendario, in programma per domani, giovedì 20 giugno, saranno gli Scarlett. Un mix frizzante di melodia e groove, jazz ed elettronica.

Il progetto Scarlett

Il progetto Scarlett nasce dall’incontro tra il cantautore Lorenzo Pagni, il trombettista e producer Mattia Salvadori, il chitarrista e arrangiatore Diego Ruschena. Le loro canzoni uniscono frammenti di vecchio e nuovo, con testi che parlano, con umorismo ed empatia, delle fasi di passaggio tra i 25 e i 30 anni.

La serata avrà inizio alle ore 20.30 con aperitivo e dj-set, con possibilità di cenare. Alle 21.30 partirà il live degli Scarlett.

L'ingresso è libero.