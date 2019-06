Concerto gratis di Emergency con Lo Stato Sociale, Daniele Silvestri e tanti altri

Sabato 29 giugno, presso l’Arena Civica, si svolgerà il concerto gratuito per Emergency, all'interno del ricco programma di iniziative per l'incontro nazionale Di guerra e di pace per i 25 anni di Emergency.

Gli ospiti

Tra i numerosi ospiti dal respiro nazionale ed internazionale: Lo Stato Sociale, Nina Zilli, Daniele Silvestri, Nada, Luca Barbarossa e Chiara Galiazzo. Parteciperanno inoltre Ambra Angiolini e Luca Bottura.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito, con apertura concelli alle ore 19.30.

Per maggiori informazioni consultare il sito di Emergency.