Milano, concerto gratuito di Guè Pequeno e altri talenti in Gae Aulenti

Il Gruppo AXA Italia offrirà alla città di Milano un concerto dall’anima green, che si terrà in Piazza Gae Aulenti il 17 luglio alle ore 20.00.

Il Gruppo assicurativo ha deciso, infatti, di coinvolgere il rapper Guè Pequeno e alcuni giovani talenti – Carmen Pierri, Miriam Ayaba e Brenda Carolina Lawrence – con il vincitore del contest #AXAforTalent, Mike Baker, in una serata all’insegna della brand promise globale di AXA “Know You Can”, per ribadire che, credendo in se stessi, è possibile realizzare i propri sogni, ma anche portare un contributo alle grandi sfide della collettività.

Obiettivo del concerto, condotto da Rossella Brescia, in partnership con RDS 100% Grandi Successi, è quello di mettere in scena una festa dedicata al talento personale e alla protezione dell’ambiente, tema oggetto di un impegno che Patrick Cohen, CEO del Gruppo AXA In Italia, consegnerà al Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in apertura di serata. Per informazioni e dettagli sulla brand promise “Know You Can” e sugli impegni di AXA per l’ambiente: https://corporate.axa.it