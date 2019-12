Il concerto (gratis) di Natale in Duomo con le melodie dell'Orchestra Verdi

Venerdì 20 dicembre il Natale arriva nel Duomo di Milano, con un concerto gratuito che è ormai un appuntamento tradizionale in città. Il grande concerto in Cattedrale, offerto alla città dalla Veneranda Fabbrica e dal Comune di Milano, illuminerà di armonia ed emozione il Duomo, per accogliere nel segno della musica cittadini e visitatori.

L'ensemble dell'Orchestra Verdi

Protagonista dell’evento, realizzato anche con il sostegno di Assolombarda, sarà "la Barocca", l’ensemble specializzato in musica sei-settecentesca dell’Orchestra Verdi diretto dal Maestro Ruben Jais, affiancato dall’ensemble vocale diretto dal Maestro Jacopo Facchini e da quattro voci soliste.

Il programma musicale prevede estratti dall’Oratorio di Natale per soli, coro e orchestra BWV 248 di Johann Sebastian Bach (Prima cantata: "Jauchzet, frohlocket" e Sesta cantata: "Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben").

L'Oratorio di Natale (in tedesco Weihnachtsoratorium), il cui titolo originale è Oratorium tempore nativitatis Christi è una delle più famose e più eseguite composizioni sacre di Johann Sebastian (1685-1750). Eseguito per la prima volta a Lipsia in occasione del Natale del 1734, è un ciclo di sei cantate per il periodo natalizio, cioè per gli allora tre giorni di festa di Natale (25, 26 e 27 dicembre; storia della nascita secondo S. Luca 2,1-20), il giorno di Capodanno (circoncisione e nominazione secondo S. Luca 2,21), la domenica dopo Capodanno (2 gennaio) e l'Epifania (6 gennaio; storia dei tre Re Magi secondo S. Matteo 2,1-12).

L’ingresso al concerto in Duomo, libero fino ad esaurimento posti, sarà consentito a partire dalle ore 18.45.