In arrivo un concerto gratuito di violino e pianoforte con Giulia Rimonda e Riccardo Bisatti

Lunedì 4 Novembre presso l'Auditorium Gaber, all'interno del Grattacielo Pirelli, si terrà un concerto gratuito con Giulia Rimonda al violino e Riccardo Bisatti al pianoforte.

Il concerto

I due musicisti suoneranno dal vivo L. van Beethoven, Sonata n. 7 in re magg. op. 10 n. 3 per pf., R. Schumann, Sonata n. 1 in la min. op. 105 per vl. e pf., O. Respighi, Sonata in si min. per vl. e pf.

L'ingresso è gratuito.