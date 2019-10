Ultimo appuntamento del "Mese della musica": un nuovo concerto gratuito in Duomo

Si conclude anche per quest’anno il ciclo di concerti del “Mese della Musica” in Duomo e la Veneranda Fabbrica propone un ultimo, importante appuntamento musicale. Sulle pagine del primo grande manoscritto di Franchino Gaffurio, l’ensemble della "Schola Cantorum Basiliensis", diretta dal maestro Federico Sepulveda, si esibirà martedì 29 ottobre in Duomo, in un concerto ispirato alla ricostruzione delle cerimonie tenutesi nella Cattedrale meneghina, nel febbraio 1489, per il matrimonio di Gian Galeazzo Sforza e Isabella d’Aragona.

La serata conclusiva del ciclo di concerti

Nella serata conclusiva del mese dedicato alla musica in Cattedrale, promossa in collaborazione con il Consolato Generale di Svizzera a Milano, l’affermata formazione musicale di Basilea, specializzata nella polifonia rinascimentale, intonerà alcuni brani leggendo direttamente dal codice gaffuriano, fino ad ora conservato nell’Archivio della Veneranda Fabbrica. Per questa speciale occasione, infatti, il prezioso codice sarà portato in Duomo dopo essere stato oggetto di un lungo e significativo intervento di restauro. Oltre alle musiche di Gaffurio, saranno eseguite composizioni di Gilles Binchois, Antoine Busnoys e Josquin des Prez.

L’ingresso è libero al concerto con donazione, fino ad esaurimento posti, a partire dalle ore 19.30. Si consiglia la prenotazione sul sito duomomilano.it.

L'incontro introduttivo

Il concerto sarà preceduto da un breve incontro introduttivo all’ascolto, dal titolo “La carta canta, la musica fa storia: i manoscritti di Gaffurio fra il Rinascimento e il web” che si terrà alle ore 18:30 nella Cappella Feriale del Duomo e vedrà l’intervento di Thomas Drescher, Daniele Filippi, Agnese Pavanello, Maddalena Peschiera, il maestro Federico Sepúlveda e il musicologo Daniele Filippi. Nell'incontro-anteprima, sarà possibile scoprire l'appassionante lavoro di ricerca collettivo che sta dietro al concerto "Milano 1489": si avrà inoltre modo di conoscere la Schola Cantorum Basiliensis, centro di eccellenza internazionale nel campo della musica antica, e il progetto "Polifonia Sforzesca" che l'ha portata a collaborare con la Veneranda Fabbrica del Duomo. L'archivista della Veneranda Fabbrica, Maddalena Peschiera, illustrerà poi il recentissimo restauro del primo Librone di Franchino Gaffurio, protagonista del concerto. Infine, si potrà ascoltare dalla viva voce dei musicisti cosa significa eseguire la musica di Gaffurio leggendo direttamente dai grandi manoscritti che il maestro fece allestire per il Duomo cinquecento anni fa.