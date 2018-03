Concerto gratuito con musiche di Bach: mercoledì 28 marzo in Duomo, per Pasqua

La Passione secondo Giovanni, concerto gratuito con musiche di Johann Sebastian Bach, verrà offerto in Duomo mercoledì 28 marzo, alle ore 19:30.

Protagonista della performance musicale sarà l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi – laVerdi, nella speciale declinazione de LaBarocca ed il Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, diretti rispettivamente da Ruben Jais ed Erina Gambarini. In scaletta BWV 245 per soli, coro e orchestra, di Bach, tra le più intense pagine della musica sacra. L'ingresso, in partenza alle 19, sarà libero e fino a esaurimento posti (l'organizzazione sconsiglia di portare all’interno della Cattedrale borse voluminose).

La Passione secondo Giovanni, eseguita la prima volta nel 1724, narra le sofferenze del Cristo - dall’arresto nell’orto del Getsemani fino alla deposizione nel sepolcro - dal punto di vista dell'evangelista GIovanni. Le simmetrie musicali bachiane si sposano con un canto sobrio e un equilibrio compositivo. Protagonisti dell’esecuzione saranno Bernhard Berchtold (Evangelista), Camille Poul (Soprano), Pascal Bertin (Alto), Fernando Guimarães (Tenore), Lars Johansson Brissman (Baritono), Simon Schnorr (Baritono) e Lukáš Zeman (Baritono).

L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra Veneranda Fabbrica del Duomo, Comune di Milano e laVerdi, viene riprosta ogni anno in preparazione alla Pasqua.