Un nuovo concerto gratuito nel Duomo di Milano

Martedì 22 ottobre al Duomo di Milano si terrà un concerto d'organo che vedrà protagonista un pilastro portante della storia musicale della Cattedrale meneghina: il Grande Organo del Duomo, attualmente oggetto di una complessa campagna di restauri. Sulle note del maestro Alessandro La Ciacera, il pubblico assisterà a uno speciale concerto organistico dal taglio inedito e originale, con parte del programma dedicata alla ripresa compositiva di temi dell’epoca di Leonardo e di Gaffurio con la tecnica dell’improvvisazione.

Un incontro introduttivo

Il concerto sarà preceduto da un incontro introduttivo all’ascolto, dal titolo “L’organo come una macchina del tempo” che si terrà alle ore 18:30 nella Sala dei Milanesi dell’Archivio della Veneranda Fabbrica (Piazza del Duomo, 20). Per quest’occasione, il primo organista del Duomo, Emanuele Carlo Vianelli, traccerà una breve storia degli organi del Duomo e fornirà gli ultimi aggiornamenti sull'importante restauro in corso. A seguire, il musicologo Daniele Filippi e il secondo organista del Duomo Alessandro La Ciacera dialogheranno sul programma "antico e moderno" del concerto, in particolare su alcune opere recentissime di giovani compositori.

Infine, spazio al fenomeno affascinante dell'improvvisazione organistica: il maestro La Ciacera riceverà "in diretta" alcuni temi musicali di Franchino Gaffurio su cui improvvisare durante la serata.

Programma del concerto

Thierry ESCAICH (1965) - Évocation II

Jean ALAIN (1911-1940) - Variations sur un thème de Clément Jannequin

Federico PEROTTI (1993)- Quia non videt

Tommaso GRECO (1968) - Quattro ritratti di Musico, su un tema di Gaffurio

Alessandro LA CIACERA (1979) - Improvvisazione su temi dell’epoca di Leonardo e Gaffurio (Prélude, Adagio, Final)

Alessandro LA CIACERA - secondo organista del duomo di Milano

Ingresso libero con donazione, fino ad esaurimento posti, a partire dalle ore 19:30. Prenotazione consigliata su duomomilano.it