I Green Day sul palco di uno dei festival più importanti di Milano. I biglietti del concerto

Mercoledì 10 giugno i Green Day arrivano in Italia per un concerto imperdibile all'Ippodromo SNAI di San Siro, all'interno del Milano Summer Festival. Per l'occasione il gruppo presenterà il nuovo album “Father Of All…”. La tappa milanese si inserisce all'iterno del nuovo tour mondiale della rock band statunitense.

I Green Day

I Green Day sono un gruppo musicale rock statunitense formatosi a Berkeley nel 1986 e composto da tre membri: Billie Joe Armstrong (chitarra e voce), Mike Dirnt (basso e voce secondaria) e Tré Cool (batteria). Jason White, sideman del gruppo, è il quarto membro ufficiale del gruppo dal 2012. La band è tra i gruppi musicali con più vendite della storia avendo venduto più di 85 milioni di dischi in tutto il mondo.

Nel 1994, grazie al successo del loro terzo album "Dookie", che ha registrato più di 10 milioni di copie solo negli Stati Uniti, sono stati accreditati insieme a gruppi come Offspring e Rancid, per aver fatto tornare il punk rock nella musica mainstream. I loro successivi tre album "Insomniac", "Nimrod" e "Warning" non hanno avuto lo stesso successo, ma anch'essi sono stati abbastanza apprezzati, mentre "Warning" ha ottenuto il disco d'oro.

La band ritrova il grande successo con "American Idiot", uscito nel 2004, seguito da "21st Century Breakdow"n, l'album più polemizzato per le critiche politiche.

Il gruppo nella sua carriera ha inoltre vinto 6 Grammy Awards, Best Alternative Album per "Dookie", Best Rock Album per "American Idiot", Record of the Year per "Boulevard of Broken Dreams", Best Rock Album per la seconda volta con "21st Century Breakdown" e Best Musical Show Album per "American Idiot: The Original Broadway Cast Recording".

Biglietti

I biglietti del concerto del 10 giugno sono disponibili on-line.