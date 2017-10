Il rock potente e coinvolgente di Miami & the groovers sabato 4 novembre allo spazio teatro 89 di Milano

MILANO - Si ispirano all’America del classic rock e del folk e hanno eletto a propri numi tutelari artisti del calibro di Chuck Berry, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Neil Young e Tom Waits: Miami & The Groovers, una delle rock band indipendenti più apprezzate e seguite in Italia, si esibiranno sabato 4 novembre (ore 21.30; ingresso 10-13 euro) nell’ambito della rassegna “It’s Only Folk Rock” organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano.

Coinvolgenti e potenti, i Miami & The Groovers sono una band (orginaria di Rimini) solida e ben piantata nelle radici del rock, che fanno vivere e vibrare grazie alla loro freschezza e alla loro spontaneità. Fondata da Lorenzo “Miami” Semprini (leader e cantante della band), questa formazione ha all’attivo quattro album (“Dirty roads”, uscito nel 2005; “Merry go round” del 2008; “Good things”, pubblicato nel 2012 e “The Ghost King” del 2015), oltre a un box live cd/dvd (“No way back” del 2013) e due ep (“Are you ready” del 2008 e “Biancorosso” del 2011), che hanno ricevuto ottime critiche dalla stampa specializzata.

Miami & The Groovers hanno alle spalle centinaia di concerti nei principali club, locali e teatri italiani, diversi minitour all’estero (Austria, Svezia, Inghilterra e Stati Uniti) e moltissime collaborazioni in studio e live con artisti come Michael McDermott, Alejandro Escovedo, Willie Nile, Joe D’Urso, Jono Manson, Antonio Gramentieri, Southside Johnny, Bill Toms, Elliott Murphy, Jake Clemons, Joel Guzman, Jesse Malin, Graziano Romani, Gang, Alex Valle e tanti altri.

Non solo: ogni anno partecipano al Light of Day, l’evento benefico organizzato da Bruce Springsteen nella sua Asbury Park, e hanno condiviso il palco con Sua Maestà Il Boss…





SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano.

Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Biglietti: 13 euro intero; 10 euro ridotto (convenzioni Arci, Feltrinelli, Socio Coop, Touring Club, IBS, Coop Degradi, under 25, over 65).



Rassegna «It’s Only Folk Rock» - Il calendario



Sabato 14 ottobre - Cheap Wine



Sabato 4 novembre - Miami & The Groovers



Venerdì 10 novembre - Chris Cacavas & Edward Abbiati with The Dirty Devils



Venerdì 24 novembre - Bound for Glory



Sabato 2 dicembre - Antonio Rigo Righetti-Mel Previte-Robby Pellati



Domenica 21 gennaio - Riccardo Maccabruni