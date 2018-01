Altro sold out per Harry Style: il 2 aprile al Mediolanum Forum

Harry Style si esibirà in concerto per il pubblico del Mediolanum Forum di Assago (MI) lunedì 2 aprile 2018, in occasione di una delle date di Live On Tour, che da settembre 2017 ha portato l'artista in giro per il mondo. I biglietti per lo spettacolo risultano attualmente esauriti.

L’album di Harry Styles è stato pubblicato il 12 maggio 2017 e ha scalato le vette delle classifiche internazionali. Negli Stati Uniti si è posizionato alla posizione numero uno della classifica Billboard 200 Album, vendendo un totale di 230 mila copie.

Classe '94 il cantante britannico ha esordito sulla scena pop rock nel 2010, anno in cui ha partecipato al talent show The X Factor con altri quattro ragazzi, che insieme a lui da allora formano il gruppo One Direction. In seguito, parallelamente all'attività con la sua band, ha intrapresto la carriera solista. Il suo ultimo disco contiene dieci brani, tra cui il singolo Sign of the Times, classificatosi al primo posto delle classifiche di 84 paesi.