Imagine Dragons in concerto: il 6 settembre da Experience

Imagine Dragons suonerà in concerto all'Open Air Theatre di Experience, nell'ambito di Milano Rocks, il 6 settembre 2018, unica data italiana del tour di presentazione di Evolve, ultimo album pubblicato dalla band.

Il gruppo rock capeggiato da Dan Reynolds nasce nel 2008 a Las Vegas e raggiunge la notorietà nel 2012 con l'uscita del singolo It's TIme e del disco Night Visions, che si classifica al secondo posto della Top 200 Billboard Chart. Dopo il secondo progetto discografico, Smoke + Mirrors, e in seguito alla vittoria di un Grammy per il singolo Radioactive, Imagine Dragons ha conquistato il disco di platino con la hit Whatever It Takes.

I biglietti per il concerto del 6 settembre saranno in pre sale My Live Nation dalle 11 di martedì 20 febbraio, per 48 ore. La vendita generale, invece, aprirà alle 11 di giovedì 22 febbraio sui circuiti ufficiali e in tutti i punti vendita autorizzati.