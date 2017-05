Concerto in piazza: Bolero, Macbeth, quadri da un'esposizione, Strauss...

Ars Cantus - Voci Bianche, Coro e Orchestra Sinfonici: 200 elementi .ca, insieme da 30 anni per portare la Grande Musica a Tutti Programma: Franz von Suppé 1819-1895 Banditenstreiche Gli scherzi dei furfanti - Ouverture - Orchestra Maurice Ravel 1875-1937 Bolero - Coro a 8 voci e Orch. (Versione col Coro di Giovanni Tenti) Giuseppe Verdi 1813-1901 Danze dal III Atto del Macbeth - Orchestra Johann Strauss figlio 1825-1899 Tritsch-Tratsch Polka op. 228 - Coro e Orchestra INTERVALLO Johann Strauss figlio 1825-1899 Leichtes blut Sangue leggero - Polka op. 228 - Voci Bianche e Orchestra Leonard Bernstein 1918-1990 Somewhere da West Side Story - Quartetto vocale di Soliste, a cappella Versione di David Downes - Revisione di Giovanni Tenti Spiritual Tradizionale Oh happy day - Voci Bianche, 6 Solisti, Coro a 8 voci e Orch. * Modest Petrovič Musorgskij 1839-1881 Dai Quadri da un'Esposizione - Ricordo di Viktor Hartmann IV. Promenade - V. Balletto dei pulcini nei loro gusci - IX. La capanna sulle zampe di gallina (Baba Jaga) - X. La grande porta di Kiev (Hosanna: Versione col Coro di Giovanni Tenti) * Orchestrazioni di Giovanni Tenti ingresso libero IN CASO DI MALTEMPO IN CHIESA SS. Fermo e Rustico, Cusago