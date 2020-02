Concerto "in viaggio verso est..." ensemble Mistralia

Continua la Stagione Concertistica MUSICA IN VILLA SCHEIBLER a Milano.

Prossimo appuntamento Domenica 9 Febbraio alle ore 18.30 presso la Sala Torretta della prestigiosa Villa Scheibler in via Felice Orsini n. 21(Bus 40 e 57)

Protagonisti della serata i musicisti dell'Ensemble MISTRALIA, che presenteranno un programma con musiche dei Paesi dell'est Europa come klezmer e tanto altro. Un organico strumentale vario e interessante, infatti Michele MENARDI, Luca SCIRI, Roberto REBUFELLO, Leonardo FERRETTI GALLINO e Giovanni PICCARDO, suonano in ordine, flauto,clarinetto, sassofono,pianoforte, basso Tuba e percussioni. Il Concerto sarà introdotto da un Open Concert di Giovani Talenti del Conservatorio G.Verdi di Milano, Alessandro MAURIELLO al violoncello e Gianluca TERRULI al pianoforte.

Evento da non perdere offerto dall'Associazione IL GIARDINO DELLA MUSICA in collaborazione con la Casa delle Associazioni e del Volontariato del Municipio 8 di Milano.

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti.

Per Informazioni e Prenotazioni 3382133121