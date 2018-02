Concerto incontro con Davide Antonio Pio

In occasione del #finissage della mostra collettiva “Shade of White” la Hernandez Art Gallery è orgogliosa di invitarvi venerdì 16 febbraio ore 19.30 per un "concerto incontro", un momento di intrattenimento fatto di entusiasmo ed improvvisazione.

Un'ora e mezza di letture, canzoni, racconti di vita. Canzoni originali e classici dei cantautori e della canzone popolare. L’artista, Davide Antonio Pio, inventa, cercando di incontrare lo spettatore in una stanza dei giochi sconosciuta ad entrambi.



Durante la serata il pubblico potrà visitare la mostra collettiva "Shade of White". Gli artisti esposti sono undici, tra fotografi, pittori e scultori. Diverse le tecniche e gli stili di ognuno, accumunati, in questo caso, da una differente visione e rappresentazione del soggetto Bianco.

Alcuni degli artisti già collaborano con la Hernandez Art Gallery da diverso tempo, altri invece espongono per la prima volta i propri lavori nei nostri spazi, questo va ad avvalorare la mission e lo spirito della galleria, sempre in continuo rinnovarsi per offrire al pubblico una visione a 360 gradi dell’arte che popola la città di Milano.

Gli artisti esposti: Sergio Sansevrino, Rosario Civello, Ketty Violo De Goldman, Fabio Bolinelli, Arturo Delle Donne, Valentinaki, Fulvio Tomasi, Dario Romano Arte, Giovanni Manzoni Piazzalunga, Alfredo Mazzotta