Concerto di James Blunt a Milano nel 2020. Orari e biglietti

Il 25 marzo il cantante James Blunt si esibirà al Mediolanum Forum di Assago.

Il tour

James partirà ufficialmente il 14 febbraio a Birmingham e concluderà il tour alla magica Royal Albert Hall di Londra, dopo essersi esibito in giro per l’Europa e la Gran Bretagna.

L'ultimo album

Dopo aver sperimentato con l’elettronica nel suo ultimo disco, James Blunt ritorna alle origini con il nuovo album “Once Upon A Mind”, con brani classici che toccheranno sia il cuore che la mente degli ascoltatori. Il disco include il primo singolo “Cold”, la toccante ballata “Lunsters”, la frizzante “5 Miles” dal tocco pop e il brano dalle sonorità country “Halfway”. L’intero album è sorprendente e permeato dal calore, sentimento e forte personalità dell’artista.

James Blunt ha pubblicato il suo primo disco, “Back to Bedlam” nell’autunno del 2004 (con la hit mondiale “You’re Beautiful”). Da allora ha venduto oltre 23 milioni di album. L’artista continua a mostrare il suo charm e carisma anche attraverso il suo seguitissimo account Twitter.

Biglietti

I biglietti per il tour saranno disponibili per la vendita generale a partire dalle ore 10.00 di venerdì 6 settembre 2019 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.