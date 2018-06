"Swing Night w/ Jazz Lag Orchestra": il 6 luglio al Carroponte

Una Swing Night in compagnia della Jazz Lag Orchestra si terrà venerdì 6 luglio al Carroponte.

Sul palco la piccola band in miniatura con i suoi dieci elementi: tre voci femminili, una tromba, un sax, un clarinetto e una sezione ritmica - piano, chitarra, contrabbasso e batteria. In repertorio i migliori brani del jazz tradizionale di inizio '900 e dell'era swing, firmati da autori come Duke Ellington, Glenn Miller e Benny Goodman.

Jazz Lag Orchestra, come scrivono gli organizzatori, è "un progetto indipendente nato nel 2004 per riunire sotto la stessa stalla i jazzisti più disadattati della provincia Nord di Milano; i musici, più o meno stagionati, frequentavano gli scantinati delle peggiori bocciofile di città per suonare il jazz tra un grappino, un bianco sporco e uova sode comprate al banco".