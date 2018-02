Jethro Tull in concerto a Milano: il 23 luglio all'Ippodromo di San Siro

Jethro Tull suonerà in concerto all'Ippodromo di San Siro il 23 luglio, nell'ambito di Milano Summer Festival e in occasione del tour mondiale che celebra il 50° della band rock progressive.

Attivo dal 1967 quando venne fondato da Ian Anderson, il gruppo inglese è celebre per il suo peculiare stile di musica, che alla presenza centrale di un flauto traverso affianca rimandi a musica classica, blues, hard rock, folk rock e progressive. In 50 anni di carriera la leggendaria formazione ha venduto oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo.

Sciolto nel 2014, Jethro Tull torna a calcare i palchi internazionali per festaggiare il 50° dalla sua fondazione con il tour che accompagna un nuovo album. Per il concerto del 23 luglio Ian Anderson sarà accompagnato dai musicisti della Tull band: David Goodier (basso), John O’Hara (tastiere), Florian Opahle (chitarra), Scott Hammond (batteria), e da special guest virtuali. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita sui circuiti ufficiali e in tutti i punti vendita autorizzati.