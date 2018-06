Jovanotti in concerto al Mediolanum Forum: il 3 e 4 luglio con "Festa di fine tour!"

Jovanotti tornerà ad esibirsi al Mediolanum Forum il 3 e il 4 luglio con Festa in fine tour, in occasione delle ultime date di Lorenzo Live 2018.

A partire dallo scorso febbraio, la tournée Lorenzo Live 2018 ha portato Lorenzo Cherubini in tour per i palazzi dello sport italiani ed europei. Dopo il successo di Lorenzo negli stadi 2015 e Lorenzo nei Palasport, questo nuovo tour ha presentato Oh, vita (2017), quattordicesimo e ultimo lavoro del cantante.

A proposito della tournée, Jovanotti ha dichiarato: “Vi faremo ballare, cantare, godere, emozionare, stancare, ridere, piangere, ricaricare, celebrare, vivere. Stiamo provando un sacco di pezzi, suoneremo fino alla fine del mondo, partendo dall'ombelico”.

Sul palco insieme alla pop star: Saturnino Celani (basso), Riccardo Onori (chitarra), Leo Di Angilla (percussioni), Cristian Noochie Rigano (tastiere), Franco Santarnecchi (piano), Gareth Brown (batteria), Jordan Mclean (tromba), Matthew Bauder 8sax) e Gianluca Petrella (trombone).