The Kolors in concerto: il 30 settembre da Experience

Sabato 30 settembre The Kolors sarà al Parco Experience in occasione dell'ultima tappa del tour estivo 2017.

Il gruppo milanese, attivo dal 2010, è diventato famoso nel 2015 dopo aver vinto la 14esima edizione del talet show Amici. A oggi ha pubblicato tre album e sei singoli, tra cui i notissimi OK e Me minus you. Il 19 maggio è uscito il nuovo disco You, mentre dal 30 giugno è in radio il brano Crazy.