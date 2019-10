Concerto "la primavera de la risonanza - l'estro armonico ii"

Seconda parte dell’Estro Armonico di Antonio Vivaldi (1678 - 1741)

Orchestra giovanile La Primavera de La Risonanza.



Per iscriversi: https://bit.ly/31jDjKL



L'iniziativa si inserisce nel programma di Sostenibilità ad Arte, la rassegna culturale promossa dal Forum per la Finanza Sostenibile e Associazione Hendel nell'ambito della Settimana dell'Investimento Sostenibile e Responsabile, o Settimana SRI (12-21 novembre).

Per maggiori informazioni: www.settimanasri.it