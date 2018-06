Laura Pausini in concerto: dall'8 al 12 settembre al Mediolanum Forum

Laura Pausini si esibirà per il pubblico del Mediolanum Forum l'8, il 9, l'11 e il 12 settembre, in occasione di Fatti Sentire - Worldwide Tour 2018.

Dopo alcune date negli Stati Uniti e in America Latina, la pop star tornerà in Europa per una tournée nei palazzetti. Le date saranno l'occasione per presentare Fatti sentire, nuovo disco di inediti pubblicato in tutto il mondo da Atlantic/Warner Music, uscito lo scorso 16 marzo e già certificato disco di platino.

Attiva sulla scena musicale dal '93, la Pausini è nota anche fuori dall'Italia in paesi come Stati Uniti e Centro America. Nel corso della sua carriera ventennale ha ricevuto diversi riconoscimenti, quali il titolo di Commendatore della Repubblica Italiana, quello di Ambasciatrice dell'Emilia-Romagna nel mondo, un Grammy Award, tre Latin Grammy, sei World Music Award e 13 Italian e Wind Music Award.