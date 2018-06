Les Enfants in concerto: il 7 giugno da Mare Culturale Urbano

Les Enfants suonerà dal vivo per il pubblico di Mare Culturale Urbano giovedì 7 giugno, in occasione della rassegna dedicata ai musicisti italiani emergenti, Big Up!, a cura di Luca De Gennaro e Marco Manini,

Concorrenti della trasmissione X Factor 2016, i componenti di Les Enfants si conoscono a scuola e iniziano a fare musica in un garage di Milano ovest. Nel 2012 esce il loro primo EP Les Enfants; l'anno successivo, dopo la pubblicazione di un secondo disco, vengono selezionati come gruppo Just Discovered di MTV New Generation. Da Mare la band, che attualmente ha all'attivo tre EP e un album, presenterà in anteprima il suo nuovo singolo Grida forte.

Nel corso della serata saranno protagonisti altri gruppi della scena milanese: Montag, ovvero Pietro Raimondi, classe ’96, con la sua chitarra, la sua voce ed il suo immaginario a forma di canzone; Tropea, nome d’arte del gruppo formato da Selvini, Finizio, Pisoni e Damiano, che a febbraio ha pubblicato su YouTube la seconda traccia autoprodotta (The Man in Io); Daniele Folcarelli, in arte Folcast, Davide Ragazzoni, creatore della serata Linoleum; e Missin Red, dj resident di Big Up! con il suo dj set ricercato che spazia dallo swing all’elettronica.