Les Enfants in concerto: il 27 maggio al Magnolia

Sabato 27 maggio Les Enfants saliranno sul palco del Magnolia in occasione di Mi Ami Festival.

Concorrenti della trasmissione X Factor 2016, Les Enfants si conoscono a scuola e iniziano a fare musica in un garage di Milano ovest. Nel 2012 esce il loro primo EP Les Enfants; l'anno successivo dopo la pubblicazione di un secondo disco vengono selezionati come gruppo Just Discovered di MTV New Generation.