Concerto di Levante al Mediolanum Forum il 23 novembre. Orari e biglietti

Il 23 novembre Levante, che sarà anche tra i protagonisti della "Milano Music Week 2019", si esibirà in un concerto dal vivo al Mediolanum Forum di Assago.

L'artista

La rapidissima ascesa di Levante inizia nell’estate 2013 quando col suo singolo d’esordio “Alfonso” (diventato subito una hit e un manifesto generazionale). La crescita è inarrestabile e sostenuta "a quattro mani” dal suo pubblico adorante e dalla critica, unanimi nel consacrare la giovane siciliana trapiantata a Torino come “la nuova stella nascente della musica italiana”.



Il suo primo album “Manuale Distruzione” esce a marzo 2014 ed entra subito nella top ten delle vendite. Levante condivide il tour con Max Gazzè prima (2013) e con i Negramaro poi (2014). Nell’autunno 2014 inizia a scrivere il secondo album: appena terminate le registrazioni, parte per un tour negli Stati Uniti dove suona al SXSW in Texas, poi a Los Angeles e New York. Una volta rientrata in Italia, pubblica il singolo “Ciao Per Sempre” che anticipa “Abbi Cura di Te”, uscito il 5 maggio (INRI / Carosello Records). Il nuovo lavoro non delude le alte aspettative: Levante prosegue così la sua ascesa sia sul fronte social (dove la condivisione del suo mondo musicale ed estetico alimenta su base quotidiana una community fedele e dalla crescita sorprendente) che dal vivo: l’ABBI CURA DI TE TOUR dura oltre un anno e registra ovunque un grande successo. Alle date del tour si affiancano collaborazioni e partecipazioni ad eventi speciali, come il Coca Cola Summer Festival, la Beck’s Unacademy e i concerti in apertura a Paolo Nutini. In autunno pubblica “Abbi Cura di Te” anche in versione vinile e “Finchè Morte Non Ci Separi”, interpretato con la mamma nel toccante video del terzo singolo estratto dall’album.



Nel mese di novembre 2015 riceve il “Premio Bertoli”, assegnato ai cantautori in grado di arrivare al cuore della gente, attraverso i contenuti dei loro testi, l'impegno sociale e il non uniformarsi alle tendenze di pensiero e di moda attuali. A dicembre si esibisce in Calabria per il Premio “Musica Contro Le Mafie” associazione legata a Libera!. Oltre che cantautrice impegnata, Levante è sempre più ambita dal mondo della moda che ne riconosce un’icona di stile naturale e versatile: partecipa ad eventi per Alberta Ferretti, Gucci, Missoni, Pitti Uomo e ottiene le copertine di diversi fashion magazine. Inizia il 2016 con un nuovo tour e già concentrata nella scrittura del prossimo disco. Nel mese di febbraio diventa la prima artista italiana ad essere segnalata dall’account ufficiale di instagram @music.



Il Primo Maggio 2016 Levante è tra gli artisti chiamati a suonare a Taranto davanti a oltre 200.000 persone, per la manifestazione annuale indetta dal comitato “Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti” a tutela della salute, dei diritti civili fondamentali e del lavoro. L’estate 2016 è dedicata alla registrazione del nuovo disco e allo sviluppo di nuovi progetti (tra cui una collaborazione con Trussardi Eyewear e un mini tour acustico per il marchio Lancome). Il lavoro discografico è intervallato solo da alcune date speciali: in Sardegna, dove Levante suona finalmente per la prima volta al prestigioso festival Abbabula, e nelle città di Roma (inaugurazione di Villa Ada Incontra Il Mondo), Milano (Festival per i 40 anni di Radio Popolare), Senigallia (per il CaterRaduno di Radio Due) e Torino (per i 10 anni di Torino Pride). A Settembre Levante è ospite di Singcity, il primo festival diffuso organizzato da RDS e Onstage. Segue a ottobre, sempre nel capoluogo lombardo, la partecipazione al Festival Delle Lettere, dedicato alla cultura della lettera scritta a mano. Nel frattempo, spinta anche dalle richieste di diversi editori, realizza il sogno nel cassetto di scrivere “la sua canzone più lunga”: un romanzo di narrativa.



Il 2017 si preannuncia come l’anno della consacrazione: a gennaio pubblica per Rizzoli il suo primo romanzo, intitolato "Se Non Ti Vedo Non Esisti". Nelle prime tre settimane il romanzo giunge alla quarta ristampa ed entra nella classifica dei libri di narrativa più venduti in Italia. Sull’onda del successo Levante pubblica un assaggio esclusivo del nuovo album in uscita in primavera: il brano “Non Me Ne Frega Niente” viene accompagnato da un videoclip ufficiale che in poche ore raggiunge il vertice della classifica trending su Youtube. Il terzo capitolo discografico della cantautrice siciliana, intitolato “Nel Caos Di Stanze Stupefacenti”, vedrà la luce il 7 aprile e sarà seguito da un tour nelle principali città d’Italia. A ridosso dell'uscita del disco viene nominata "Miglior Artista Alternative" ai prestigiosi Coca Cola Onstage Awards, che ogni anno premiano le eccellenze della musica live italiana.

Biglietti

