Ligabue in concerto: l'8 e il 9 settembre recupera la data sospesa di aprile

Venerdì 8 e sabato 9 settembre Ligabue salirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago in occasione del tour Made in Italy, le cui tappe primaverili erano state rimandate per problemi di salute.

Made in Italy, come dichiara il cantante: "È un disco sull'amore 'frustrato' per il mio Paese, raccontato attraverso la storia di un personaggio che è una specie di antieroe". L'album è stato anticipato dai singoli G come giungla, La vita facile, Ho fatto in tempo ad avere un futuro e Dottoressa.

Dal suo esordio nel 1990 il cantautore ha pubblicato 17 dischi tra inediti, live, colonne sonore e raccolte. Le sue performance dal vivo sono celebri per la loro forte carica energetica e, al contempo, per il numero di fan che le affollano.

I biglietti precedentemente acquistati per il concerto del 4 aprile saranno validi per l'ingresso.