Concerto lirico "vissi d’arte": due secoli di musica europea da Hӓndel a Puccini

SABATO 17 MARZO ORE 21.00

TEATRO SANT'ANDREA

VIA CREMA 22, MILANO



info@teatrosantandrea.com

Cell. 346 6596715



ARIE DI:

CATALANI, DONIZETTI, GOUNOD, HÄNDEL, LEONCAVALLO,

MOZART, PUCCINI, RIMSKIJ-KORSAKOV, SEROV, VACCAJ, VERDI.

PROGRAMMA:



Händel (1685-1759)

Rodelinda:

Con rauco mormorio



W.A. Mozart (1756-1791)

Le nozze di Figaro:

Voi che sapete

La vendetta, oh la vendetta

Il flauto magico:

Der Hölle Rache



G. Rossini (1792-1868)

Il barbiere di Siviglia:

Una voce poco fa

L’italiana in Algeri:

Già d’insolito ardore

Oh, che muso



G. Donizetti (1797-1848)

L’esule di Roma:

Al mio delitto … Entra nel circo

La favorita:

Spirto gentil



C. Gounod (1818-1893)

Faust:

Faites-lui mes aveux,



Offenbach (1819-1880)

Les contes d’Hoffmann:

Barcarolle



L. Delibes (1836-1891)

Lakmè:

Viens, Mallika



L. e F. Ricci (1805-1859/1809-1877)

Crispino e la comare:

Io non son più



G. Verdi (1813-1901)

I lombardi alla prima crociata:

La mia letizia infondere

Machbeth:

Come dal ciel precipita

Due vaticini compiuti or sono

Rigoletto:

Caro nome

Aida:

Fu la sorte dell’armi

Don Carlo:

O don fatale

Falstaff:

È sogno? O realtà?



A. Boito (1842-1918)

Mefistofele:

Son lo spirito che nega



R. Leoncavallo (1857-1919)

Pagliacci:

O Colombina

Chatterton:

Tu sola a me rimani, o poesia



G. Puccini (1858-1924)

Bohème:

Sì, mi chiamano Mimì

Vecchia zimarra

Tosca:

Recondita armonia

Vissi d’arte

Gianni Schicchi:

O mio babbino caro