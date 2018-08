Low in concerto: venerdì 5 ottobre al Teatro dal Verme

Venerdì 5 ottobre presso il Teatro dal Verme si esibiranno i Low.

Formatosi nel 1994, il gruppo statunitense ha dato un nuovo significato al rock lento e intimista. Il loro primo album, "I Could Live in Hope” (1994) è tuttora considerato da molti critici uno dei capolavori del genere slow-core: undici canzoni che scorrono come altrettante poesie.

Biglietti disponibili su ticketmaster.it e ticketone.it.