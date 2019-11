Concerto di Ludovico Einaudi al Teatro dal Verme: 10 date imperdibili. Orari e biglietti

Ludovico Einaudi, pianista e compositore di fama mondiale, arriva a Milano in concerto con dieci date imperdibili al Teatro dal Verme. Le date in cui il grande cantautore si esibirà sono le seguenti: da martedì 3 a venerdì 6 dicembre, domenica 8, da mercoledì 11 a domenica 15, da martedì 17 a sabato 21 dicembre.

Il cantautore

Einaudi nasce a Torino il 23 novembre 1955 e si diploma in composizione al Conservatorio G. Verdi di Milano. Verso la fine degli anni Ottanta attraversa un periodo di sperimentazione e ricerca, durante il quale inizia a collaborare con il teatro e la danza. Nel 1990 pubblica "Stanze", 16 composizioni interpretate dall’arpa elettrica di Cecilia Chailly. L'album viene pubblicato anche in Inghilterra. E' però l'album "Le onde"(1996) che rappresenta il vero punto di svolta nella sua carriera; il regista Nanni Moretti sceglie alcuni brani per il suo film "Aprile", a cui faranno seguito una serie di proficue e premiate collaborazioni con il cinema, fra cui "Fuori dal Mondo" (Echo Klassik Preis) e "Luce dei miei occhi" (Italian Music Awards), di Giuseppe Piccioni, "Dr Zhivago" (Gold Word Medal New York Film Festival), di Giacomo Campiotti.

Quando esce "Una mattina", il primo album firmato con la Decca, nell’autunno del 2004, il disco schizza subito al primo posto delle classifiche britanniche di musica classica. Nel 2006 esce poi "Divenire", suonato in un tour europeo di oltre 80 concerti, culminato nel novembre del 2007 con un concerto alla Royal Albert Hall di Londra davanti a 4000 persone.

Biglietti

I biglietti del concerto sono disponibili on-line.