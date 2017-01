Concerto "Maledetti, viaggio dentro gli area" | Teatro Linguaggicreativi

Concerto "MALEDETTI, VIAGGIO DENTRO GLI AREA" DOMENICA 29 GENNAIO 2017 ORE 18,30 Teatro Linguaggicreativi con Enrico Merlin / chitarre, loops, fx e Valerio Scrignoli / chitarre, loops, fx PROMO 7 EURO: biglietti a 7 euro invece di 14 euro per chi prenota entro giovedì 26 gennaio, mandando una email a info@linguaggicreativi.it con l'oggetto "PROMO 7 EURO MALEDETTI". Maledetti e' un omaggio trasversale alla musica degli Area svolto attraverso un gioco di espansione ed esplorazione all'interno del quale coagulano differenti linguaggi. Serve introiettarli, scannerizzarli, divorarli, farsi ingravidare. No celebrazioni sterili. Basta dialoghi con gli assenti. Merlin e Scrignoli, entrambi anomali protagonisti del jazz italiano, finalmente insieme nel nuovo progetto dedicato ai mitici Area International Popular Group, senza dimenticare le parole, le immagini e la musica che ha girato intorno a quegli anni che hanno segnato la nascita di un rapporto incedibile fra musica e vita reale. Merlin e Scrignoli scavano fra le note e le melodie, ma anche nella rabbia, multiculturalita' e trasgressione del piu' rivoluzionario gruppo del progressive rock italiano, che ha lasciato tracce che meritano di essere ripercorse. Enrico Merlin _ trentino d'adozione, eclettico chitarrista, storico della musica Jazz e Rock, abbina l'attivita' di musicista a quella di divulgatore e musicologo. Considerato uno dei massimi esperti mondiali di Miles Davis, ha al suo attivo numerose pubblicazioni fra cui "1000 dischi per un secolo" e "Bitches Brew". Ha partecipato a numerosi festival italiani ed europei, ed e' curatore di rassegne, mostre e festivals legati al mondo dell'improvvisazione. Valerio Scrignoli _ considerato uno dei piu' versatili chitarristi italiani grazie alla sua profonda conoscenza del jazz e del rock, vanta numerose collaborazioni tra cui si ricordano quelle con Giovanni Falzone Mosche Elettriche e la Contemporary Orchestra, il trio Di Vi Kappa3, Skan The Skin. Collabora con l'associazione culturale Musicamorfosi ed ha calcato numerosi festival italiani ed europei. PRENOTAZIONI 02.39543699 - 333.6213155 info@linguaggicreativi.it www.linguaggicreativi.it BIGLIETTI Intero 14€ Ridotto allievi e convenzionati 10€ PROMO 7 EURO per chi prenota entro il 26 gennaio 2017 TESSERA Per partecipare alle serate di Teatro Linguaggicreativi è obbligatorio avere la tessera associativa GRATUITA. Richiedila sul sito o inviando una email a info@linguaggicreativi.it.