Concerto gratuito di Fiorella Mannoia e Paola Turci per Emergency

Fiorella Mannoia e Paola Turci si esibiranno in un concerto gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Accadrà domenica 1° settembre, alle 21, quando le due cantanti saliranno sul palco di Casa Emergency, in zona Ticinese, per omaggiare Teresa Sarti Strada, filantropa cofondatrice di Emergency, scomparsa 10 anni fa.

Le due artiste, legate all'associazione umanitaria e alla sua creatrice, le dedicheranno il concerto intitolato 'Cara Tere - Voci e musica per ricordare Teresa Sarti Strada'. L'evento - spiega Emergency - sarà presentato da Massimo Cirri, giornalista di Rai Radio Due, storico presentatore di Caterpillar e amico di Emergency.

L'associazione

Fondata a Milano nel 1994 da Gino Strada e dalla moglie Teresa Sarti - insieme a Carlo Garbagnati e Giulio Cristoffanini - Emergency dal 2006 è partner ufficiale del Dipartimento dell'informazione pubblica delle Nazioni Unite. Gli obiettivi dell'associazione sono quelli di offrire cure mediche e chirurgiche gratuite e di alta qualità alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà.

Nata per fornire soccorso chirurgico nei paesi in guerra, l'associazione oggi ha esteso il raggio delle proprie attività, operando anche in Italia affinché vengano garantite cure ai più poveri.