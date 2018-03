"Bachbox" al Base: Matthieu Mantanus suona Bach con la musica elettronica

BachBox è l’ultimo spettacolo di Matthieu Mantanus, un musicista classico che ama andare oltre le convenzioni. I tre spettacoli di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 marzo sul palco di Base, a Milano, in via Bergognone n. 34, danno il via a una prima serie di spettacoli musicali che nascono proprio dall'incrocio tra la sua personale ricerca di un nuovo genere musicale e la volontà Intimacy - di condividere il palco con un'altra grande forma artistica contemporanea: il video.

BachBox è un progetto fuori dal comune, una vera e propria nuova terra di confine dove la destrutturazione delle variazioni di Bach incontra la musica elettronica